اذاعة وتلفزيون
“باب البحر” على القناة الثانية
يلتقي مشاهدو القناة الثانية، اليوم (الأربعاء)، على الساعة الحادية عشرة والربع مساء مع أحداث مسلسل “باب البحر”، من بطولة سامية أقريو ورشيد الوالي. وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من العائلات تعيش في إقامة سكنية فاخرة بضواحي البيضاء اسمها “باب البحر”. وفي يوم من الأيام تتفاجأ هذه العائلات باختفاء ثلاثة أطفالأكمل القراءة »
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