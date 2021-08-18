حوادث
السطو على سيارة بطرق احتيالية
وسيط وشركاؤه سلموا مالكها 7500 درهم وأوهموه بالقيام بإجراءات البيع عملية نصب محكمة تعرض لها مالك سيارة بالقنيطرة، من قبل وسيط وشركائه، إذ بعد الاتفاق على بيعها مقابل ثمن مغر، تم السطو عليها بطرق احتيالية والفرار بها صوب محل لبيع المتلاشيات بالخميسات. وتعود تفاصيل القضية، عندما تقدم مالك السيارة بشكايةأكمل القراءة »
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