الرياضة
الرابطة تدعو إلى معاقبة الدراجي
راسلت الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، القطري ناصر الخليفي، رئيس مجلس مجموعة قنوات “بي إن سبور”، في شأن التدوينات العدائية للمعلق الرياضي الجزائري حفيظ الدراجي تجاه المغرب. وأعربت الرابطة في رسالتها، عن قلقها الشديد، تجاه “الحملة العدائية”، التي يشنها بين الفينة والأخرى المدعو حفيظ الدراجي، الصحافي بالشبكة القطرية القطرية على المملكةأكمل القراءة »
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