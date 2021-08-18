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اذاعة وتلفزيون

نصف المغاربة يشاهدون القنوات الوطنية

منذ ساعتين
“البيوت أسرار” الأكثر مشاهدة في “الأولى” و المسلسل التركي “الوعد” في “دوزيم” تراجعت نسبة الإقبال على القنوات التلفزية الوطنية، للأسبوع الثاني من غشت الجاري، وسجلت انخفاضا واضحا متوقفة عند ثلاث ساعات و12 دقيقة للفرد، مقابل أربع ساعات و40 دقائق في الفترة ذاتها من غشت 2020. وكشفت الحصيلة الجديدة لقياس نسبأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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