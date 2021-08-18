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حوادث

تفكيك عصابة هاجمت مصطافين بسلا

منذ 3 دقائق
  فككت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية لسلا المدينة، نهاية الأسبوع الماضي، عصابة تتشكل من خمسة أفراد، كانوا يترصدون لمرتادي شاطئ المدينة، وارتكبوا سرقات تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض. وأفاد مصدر “الصباح” أن الجناة كانوا يقتسمون الأدوار بينهم لسلب ما بحوزة المصطافين من مبالغ مالية وهواتف محمولة وأغراض ثمينةأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق
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