الرياضة
العلوي يحدث ثورة ببني ملال
الفريق يسابق الزمن لتعويض اللاعبين المغادرين دشن رجاء بني ملال لكرة القدم، بقيادة مدربه الجديد محمد العلوي الإسماعيلي، تعاقداته الصيفية بانتداب جمال إيمغري، اللاعب السابق للفريق. وحافظ الرجاء على عبد الصمد ماهر، الذي ظل واحدا من الركائز الأساسية لخط الوسط طيلة المواسم الأربعة الماضية، إذ مدد عقده لموسم واحد، شأنهأكمل القراءة »
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