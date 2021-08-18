الرياضة
الركراكي يفرض الانضباط بتداريب الوداد
الكعبي في اللائحة الإفريقية تمهيدا للتمديد والفريق يفاوض مهاجما بوركينابيا أحكم وليد الركراكي، مدرب الوداد، قبضته على تداريب الفريق، وفرض طريقة عمله، في أول حصة بمركب محمد بنجلون. وذكر مصدر مطلع أن الركراكي قدم نفسه للاعبين، معربا عن سعادته بقيادة بطل المغرب، مع الإشادة بما قدمه الفريق في موسم تتويجه،أكمل القراءة »
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