وطنية
التجمع والاستقلال يحصدان غرفتي تجارة
تمكن التحالف الثلاثي بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالبيضاء، المكون من التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والاستقلال، أمس (الاثنين)، من الفوز برئاستها، ممثلا بحسان البركاني، الرئيس السابق للغرفة نفسها، بـ83 صوتا. وفاز البركاني بفارق كبير من الأصوات على منافسه عادل ياسر، ممثل الاتحاد الدستوري والرئيس المنتهية ولايته لغرفة التجارة. وساند الأصالةأكمل القراءة »
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