الرياضة
الزهري رابع انتدابات الرجاء
وصل الرجاء الرياضي إلى اتفاق من أجل ضم سفيان الزهري، لاعب الرشاد البرنوصي، الممارس في بطولة الهواة. ويلعب الزهري، الذي تلقى تكوينه بالرجاء الرياضي، جناحا، وسيوقع على عقد لأربع سنوات، إذ خطف الأنظار الموسم الماضي بتسجيله عددا من الأهداف، جعلته يتصدر ترتيب هدافي البطولة. ورصدت أندية وطنية كثيرة الزهري، لكنأكمل القراءة »
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