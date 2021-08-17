الصباح الفني
“سبيرز” تتحرر من الوصاية
وافق جيمي سبيرز والد المغنية الأمريكية بريتني سبيرز على رفع وصايته عن ابنته, بما يعيد لها حق التصرف بممتلكاتها. وأعلن محامي نجمة البوب الشهيرة بريتني سبيرز أن والدها جيمي سبيرز وافق على التخلي عن وصايته على شؤون ابنته, بعد أن اضطلع بهذا الدور لفترة طويلة. وقال المحامي ماثيو روزينغات: “نحنأكمل القراءة »
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