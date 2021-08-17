fbpx
الصباح الفني

“سبيرز” تتحرر من الوصاية

منذ 9 دقائق
Britney Spears arriving at the MTV Video Music Awards at Madison Square Garden in New York City, NY, USA, on August 28, 2016. Photo by Bill Davila/StartraksABACAPRESS.COM | 560642_042 New York City Etats-Unis United States
وافق جيمي سبيرز والد المغنية الأمريكية بريتني سبيرز على رفع وصايته عن ابنته, بما يعيد لها حق التصرف بممتلكاتها. وأعلن محامي نجمة البوب الشهيرة بريتني سبيرز أن والدها جيمي سبيرز وافق على التخلي عن وصايته على شؤون ابنته, بعد أن اضطلع بهذا الدور لفترة طويلة. وقال المحامي ماثيو روزينغات: “نحنأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 9 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى