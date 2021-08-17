الرياضة
بداية قوية للنصيري بـ “الليغا”
تألق الدولي المغربي يوسف النصيري، رفقة فريقه إشبيلية، أول أمس (الأحد)، في الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني، مساهما في تفوق الفريق الأندلسي بثلاثة أهداف لصفر، على رايو فاليكانو، الوافد الجديد على «الليغا». وسجل النصيري أول أهداف إشبيلية في «الليغا»، عن طريق ضربة جزاء، في الدقيقة 19، ليفتح الطريق أمام فريقه للفوزأكمل القراءة »
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