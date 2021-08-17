الأولى
مواجهات دموية بين أمنيين وإلترات
ضبط مشجعين بسلا في حالة تلبس بإحداث الفوضى ليلا ومتحوزين أسلحة بيضاء أصيب أمنيان بسلا، ليلة السبت الماضي، بجروح وكدمات بعد مواجهات دموية مع محسوبين على فصيل مشجعين بالجمعية الرياضية السلاوية. وأفاد مصدر “الصباح” أن دورية للأمن كانت مشكلة من الدائرة الأمنية الثالثة والفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بطانةأكمل القراءة »
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