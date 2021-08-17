الصباح الفني
فتاكة يعرض أعماله بمراكش
يعرض الفنان محمد فتاكة جديد أعماله الإبداعية في مراكش, تحت شعار” دليل أندلسي”. ويستمر هذا المعرض إلى غاية 8 شتنبر المقبل، حيث تسافر الأعمال المعروضة بالجمهور وعشاق الفنون التشكيلية في سفر عبر تاريخ المغرب، وتاريخ الفنون. ويستحضر الفنان فتاكة، وهو من المبدعين متعددي المواهب، في هذا المعرض واحدا من أشهرأكمل القراءة »
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