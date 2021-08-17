الأولى
حملات انتخابية بمشاريع ملكية
” بيجيدي” “يدرح” برامجه بإنجازات ومخططات مولت من الدولة شرع منتخبون، ينتمون لأحزاب تحملت مسؤولية في الحكومة وفي مجالس المدن الكبرى، في الترويج لإنجازات “مبهمة” يختلط فيها عمل الحكومة وبرامج التنمية المحلية، مع مشاريع سطرتها الدولة في إطار مخططات إستراتيجية مختلفة وأشرف عليها الملك. وانطلقت، قبل أيام، حملات تحت شعارأكمل القراءة »
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