أخبار الصباح
أخبار الصباح
< لشكر قرر اتحاديو طنجة، الغاضبون من قرارات ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، مطاردة وملاحقة الحملة الانتخابية ليوسف بنجلون، المستشار البرلماني في فريق العدالة والتنمية، الذي عزز صفوف “الوردة”، ومنحت له التزكية لقيادة لائحة حزب عمر بنجلون، في مقاطعة طنجة المدينة. ورفض جل اتحاديي طنجة التحاق يوسف بنجلون بصفوف حزبأكمل القراءة »
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