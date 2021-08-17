الأولى
مـاء العينين تقصـف قيادة “بيجيدي”
يعيش العدالة والتنمية، تصدعا سياسيا قبل ثلاثة أسابيع على موعد الاستحقاقات الانتخابية، بمختلف الأقاليم من القنيطرة، إلى آسفي، مرورا بوجدة والبيضاء والرباط وتمارة بسبب انتشار ظاهرة ” الكولسة” في ترشيح البعض دون الآخر، وتبادل الاتهامات بين قياديين. ورغم المساحيق التي استعملها بعض قادة حزب “المصباح” لإخفاء الحقيقة، وشيطنة المنافسين، انتفضتأكمل القراءة »
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