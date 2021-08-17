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تحطم طائرة يكشف بارونات
تحطمت طائرة خفيفة، صباح أول أمس (الأحد)، بإقليم العرائش، ما تسبب في حالة استنفار أمني قصوى، وهرع فريق من الدرك الترابي والقضائي والتقني والعلمي من القصر الكبير والقيادة الإقليمية بالعرائش مرفوقا بكلاب مدربة، لإجراء المعاينات الأولية، إلى جانب السلطات الترابية وعناصر تابعة للأجهزة الأمنية. وعلمت “الصباح” من مصدر دركي، أنأكمل القراءة »
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