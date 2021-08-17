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أخنوش: سنجعل من أكادير مدينة ذكية
رئيس التجمع قال إن لائحته تضم 71 % من الشباب والكفاءات أكد عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، ووكيل لائحة التجمع للانتخابات الجماعية بأكادير، أن “الحمامة” هو أول حزب يودع لائحة مرشحيه للانتخابات الجماعية لأكادير، صباح أمس (الاثنين)، لدى السلطات المحلية. وأوضح أخنوش في تصريح لـ”الصباح”، أن وضع لائحتهأكمل القراءة »
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