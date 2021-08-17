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فايزر…ليلة وصول “الفنكوش”
رحلة البحث عن اللقاح انطلقت عبر الاتصالات وطلب الوساطات من أجل الحصول عليه ولو “بالفلوس” انطلقت، منذ ليلة الجمعة الماضي، حملة البحث عن لقاح “فايزر” في مراكز التلقيح بالبيضاء. الجميع يبحث عن مكان وجود اللقاح الأمريكي السحري والكيفية التي يمكن بها الحصول عليه. بل هناك من رفض تلقي جرعتهأكمل القراءة »
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