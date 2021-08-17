حوادث
تفكيك شبكة للكنوز بالصويرة
أحالت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي الحنشان، السبت الماضي، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، عصابة، مكونة من أربعة أفراد، مختصة في التنقيب عن الكنوز. وحسب إفادات مصادر متطابقة ل»الصباح»، فإن تفكيك العصابة التي يتحدر أفرادها من البيضاء، جاء بعد إخبارية تفيد قيام أشخاص غرباء عن المنطقة التيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا