الرياضة
ميسي… “القريعة” قبل باريس
قميصه ظهر في السوق الشهير قبل تقديمه من قبل سان جيرمان وطلب قياسي على «توني» النجم الأرجنتيني عرف سوق «القريعة» بمنطقة درب السلطان بالبيضاء، المعروف بتسويق الأقمصة الرياضية، اكتظاظا كبيرا في الأيام الأخيرة، لاستقبال قميص الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي وقع أخيرا لباريس سان جيرمان، بعد نهاية عقده مع برشلونة،أكمل القراءة »
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