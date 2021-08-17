الرياضة
الفتح يعلن انتقال الجعدي للوداد
ودع الفتح الرياضي الرياضي، لاعبه رضا الجعدي، معلنا انتقاله إلى الوداد الرياضي، في الانتقالات الصيفية الحالية. ونشر الفريق على حسابه الرسمي في “فايسبوك” صورة للاعب مرفوقة ب” شكرا رضا الجعدي على كل ما قدمته لنادي الفتح الرياضي”. وأعلن الفتح الرياضي انتقال الجعدي إلى الوداد، دون الكشف عن باقي التفاصيل، متمنياأكمل القراءة »
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