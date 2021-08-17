الرياضة
البطولة تواصل الغياب عن القنوات العربية
تسير البطولة الوطنية في قسمها الأول، إلى الغياب مجددا عن القنوات الرياضية، للموسم الثاني تواليا. وبعد نهاية العقد المبرم بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون ومجموعة قنوات «بي إن سبور» الرياضية القطرية، قبل موسمين، لم تتقدم المجموعة بأي عرض لاقتناء حقوق بث المنافسة الوطنية، الموسم الماضي، ولا حتى الموسم الجاري. وحاولتأكمل القراءة »
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