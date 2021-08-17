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بانوراما

نصائح لتنظيف طاولات الطعام

منذ 40 ثانية
تعتبر طاولة الطعام أكثر قطع الأثاث التي تنظف يوميا بعد كل وجبة، وكذلك بعد استقبال الضيوف، الأمر الذي يتطلب العناية بها حتى تحافظ على رونقها. وتحتوي معظم منظفات طاولات الطعام على نوع من المواد الكيميائية، التي ربما تتلف الطلاء الواقي وتجعل السطح يبدو باهتا أو مقشرا، ومع تكرار مرات التنظيفأكمل القراءة »


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منذ 40 ثانية
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