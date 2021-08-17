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بانوراما

المرأة والموروث الثقافي

منذ 48 ثانية
الإسلام والنساء والأسئلة المقلقة 5 النص المؤطر للعلاقات المجتمعية تعرض لتأويل لإضعاف المرأة أصدرت الباحثة أسماء المرابط، العضو السابق برابطة العلماء، والفقيهة المتخصصة في الشريعة والشؤون الدينية، كتابا بعنوان” الإسلام والنساء والأسئلة المقلقة”. الكتاب يعد مساهمة جادة في النقاش الفكري والمجتمعي، ينضاف إلى عدد من مؤلفاتها التي حاولت من خلالهاأكمل القراءة »


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منذ 48 ثانية
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