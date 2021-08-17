بانوراما
الشوفان يقلل من الكوليسترول
يعتبر الشوفان من المواد الغذائية التي ينصح باستهلاكها نظرا لفوائده الكثيرة. ويؤكد الاختصاصيون أن الشوفان يحتوي على ألياف البيتا-غلوكان القابلة للذوبان، والتي توفر الكثير من الفوائد الصحية للجسم. ويعتبر الاختصاصيون أن ألياف البيتا-غلوكان الموجودة في حبوب الشوفان، تقلل من مستويات الكوليسترول الضار في الدم، كما أنها تقي البروتين الدهني المنخفضأكمل القراءة »
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