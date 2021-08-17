بانوراما
الجهاز الهضمي الأكثر تأثرا في الصيف
الدكتورة بدا قالت إن الإسهال والإمساك وحرقة المعدة من مضاعفات الأكل غير الصحي كشفت الدكتورة مونية بدا، طبيبة عامة، بعض أسباب الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي خلال فترة الصيف. وأوضحت بدا في حوار مع “الصباح”، أن تناول أطعمة ملوثة بالجراثيم يسبب مشاكل صحية كثيرة منها التسمم الغذائي، مشددة على أهمية استهلاكأكمل القراءة »
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