ملف عـــــــدالة
الرصـاص لتقسيـم التركـة
الحرمان من الحق يعتبر ماسا بشرف وكرامة ذوي الحقوق يتحول الصراع على الإرث في الكثير من الحالات إلى جرائم بشعة تنتهي بوقوع وفيات، لكن أخطرها يبقى استعمال السلاح الناري في التصفيات الجسدية للدفاع عن الحق في النصيب من الإرث أو رفضا لأحكام قضائية نهائية، تقضي بإبعاد مرتكبي الجرائم من نصيبهم.أكمل القراءة »
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