الصباح الفني
“ليام” تجمع بنحمي و”ديدجي خاباطو”
التعامل الأول بين الاسمين عبارة عن أغنية بأسلوب الراب أطلق، أخيرا، الفنان عثمان بنحمي، عضو المجموعة الغنائية “أشكاين” و”ديدجي خاباطو” عملا غنائيا بعنوان “ليام”، والذي يعد ثمرة أول تعاون فني بينهما. وأطلق عثمان بنحمي، الذي يعتبر من الأسماء التي لمعت في عالم فن “الراب” أغنية “ليام” على قناته الرسمية علىأكمل القراءة »
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