الأولى
تحت الدف
لم يعد أحد يفهم الجدوى من الإجراءات التي تتخذها السلطات، من أجل الحد من تفشي متحور “دلتا”، وإلى أي منطق تستند ووفق أي مقاربة علمية تتخذ قراراتها. إنها تسمح للمتاجر والمقاهي والمطاعم والمسابح والشواطئ باحتضان أفواج من المواطنين، أغلبهم لا يلتزم بالإجراءات الوقائية، خاصة المتعلقة بالتباعد، في الوقت الذي تحكمأكمل القراءة »
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