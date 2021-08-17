ملف عـــــــدالة
طمع وجهل
3 * إلى لبنى الصغيري > هل هناك علاقة بين الإرث والجريمة؟ > الإرث نظام شرعه الله وتولى تحديد أنصبة وأسهم كل طرف لحكمة ربانية، والهدف أنه في حال أسند التقسيم للبشر سنشهد ظلما كبيرا في تقسيم التركة، ولقطع الطريق عن أي تلاعب تولى الله تحديد الأنصبة في القرآن الكريمأكمل القراءة »
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