ملف عـــــــدالة
حقد بسبب تركة منزل
الجاني جذع أنف أخيه ونحره من الوريد تطفو من حين لآخر جرائم الدم المرتبطة بنزاعات الإرث، ما يدفع الأخ إلى قتل أخيه والابن إلى تصفية والده أو والدته، بل إن العداء يظل مستحكما طيلة أعوام ما بين أفراد العائلة الواحدة وقد يتوارثه الأبناء والأحفاد. ومرد هذا التقديم إلى ما حدثأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا