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وطنية

التهور يحرم نصف مليون من التلقيح

منذ 45 ثانية
أدى تعنيف ممرضة من قبل رجل سلطة، بمركز صحي بمنطقة «أناسي» بعمالة البرنوصي، إلى تعطيل مراكز التلقيح بسبب الإضراب، وحرمان ما يقارب نصف مليون شخص، من تلقي جرعات التطعيم، إضافة إلى تعطيل مئات العمليات الجراحية المبرمجة. وقالت مصادر «الصباح»، إن صمت وزير الصحة والمديرين الجهويين والإقليميين، استمرار لمسار من الخنوع،أكمل القراءة »


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منذ 45 ثانية
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