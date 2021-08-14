وطنية
التهور يحرم نصف مليون من التلقيح
أدى تعنيف ممرضة من قبل رجل سلطة، بمركز صحي بمنطقة «أناسي» بعمالة البرنوصي، إلى تعطيل مراكز التلقيح بسبب الإضراب، وحرمان ما يقارب نصف مليون شخص، من تلقي جرعات التطعيم، إضافة إلى تعطيل مئات العمليات الجراحية المبرمجة. وقالت مصادر «الصباح»، إن صمت وزير الصحة والمديرين الجهويين والإقليميين، استمرار لمسار من الخنوع،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا