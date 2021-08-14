ملف الصباح
“لا ثقة فولاد عتيقة”
لا شك أن العلاقة بين الفاعل السياسي وعامة الشعب، كالعلاقة بين السماء والأرض، حيث تتسع الهوة يوما بعد آخر لعدة أسباب متداخلة وتراكمات، جعلت مواقع التواصل الاجتماعي تنصب محاكم شعبية للمنتمين للأحزاب السياسية لتقصيرهم في الوفاء بوعودهم الانتخابية، التي سرعان ما تذروها الرياح، بمجرد انتهاء الاستحقاقات الانتخابية. وينتقد عدد منأكمل القراءة »
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