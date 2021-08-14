الرياضة
الفتح يتراجع عن تعيين المرابط
خليفة لم تعترض على انتقال الجعدي إلى الوداد علمت “الصباح” أن الفتح الرياضي تراجع عن التعاقد مع إدريس المرابط، المدرب السابق لاتحاد طنجة. وبينما كان متوقعا توقيع عقد المرابط رسميا، بعد غد (الاثنين)، إلا أن القرار ألغي، بعد تعيين نوال خليفة، رئيسة للفتح، خلفا لحمزة الحجوي، الذي سيتولى الكتابة العامةأكمل القراءة »
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