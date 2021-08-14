الرياضة
الرقيوي يعود لـ “الراك”
عاد المهاجم عماد الرقيوي، إلى صفوف الراسينغ البيضاوي، الممارس في بطولة القسم الثاني، بعد ابتعاده عنه لموسم واحد، لعب خلاله ليوسفية برشيد. وأكد الرقيوي، أنه فضل العودة إلى أحضان «الراك»، بإلحاح من رئيس الفريق، إذ يعول عليه لمنح الإضافة، والمنافسة على الرتب المتقدمة، علما أنه وقع عقدا يمتد لموسمين. وأضافأكمل القراءة »
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