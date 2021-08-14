وطنية
الاستقلال يطلق “ألو استشارة”
أشرف نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، صباح أول أمس (الخميس)، على افتتاح مركز الاستماع «ألو استشارة»، الذي سيقدم المساعدة والإرشادات لمرشحات ومرشحي الحزب للانتخابات المقبلة. وتأتي مبادرة المركز الذي سيقدم الدعم والاستشارة القانونية لمرشحي حزب «الميزان»، خلال الفترة الممتدة ما بين 12 غشت و15 شتنبر المقبل، في إطار استعداداتأكمل القراءة »
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