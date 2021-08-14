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الرياضة

خنيفرة يواجه سطاد وخريبكة

منذ دقيقتين
تغييرات في الطاقم التقني بعد تعيين العسري حددت إدارة شباب أطلس خنيفرة 21 غشت الجاري، موعدا لإجراء أول مباراة ودية استعدادا لانطلاق منافسات القسم الثاني، أمام سطاد المغربي بالملعب البلدي بخنيفرة. وربط مصطفى العسري، مدرب شباب أطلس خنيفرة ، اتصالات مع مدرب أولمبيك خريبكة عزيز كركاش، من أجل إجراء مباراةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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