الرياضة
الأزمة تخيم على استعدادات “الواف”
11 لاعبا غادروا الفريق ومفاوضات لتعويضهم استأنف الوداد الفاسي تداريبه، أول أمس (الخميس)، بقيادة المدرب عبد الرحيم شكيليط، استعدادا لمنافسات بطولة القسم الثاني، بملعب السعديين بفاس، بحضور 21 لاعبا، من بينهم 14 لاعبا من أبناء المدرسة، بعدما عجزت إدارة “الواف” عن التعاقد مع لاعبين جدد. وغادر الفريق 11 لاعبا، معأكمل القراءة »
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