الرياضة
“ليزمو”… موسم المتناقضات
حقق الصعود رغم معاناة البنيات التحتية ومعظلة التمويل والديون عاش الاتحاد الإسلامي الوجدي لكرة القدم (ليزمو) موسم حافلا بالمتناقضات،إذ حقق نتائج إيجابية، توجت بتحقيق الصعود إلى القسم الثاني للنخبة، فيما عانى كثيرا بسبب قلة الدعم وغياب البنيات التحتية. حصيلة إيجابية عقد الاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي، جمعه العام العادي للموسم الكرويأكمل القراءة »
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