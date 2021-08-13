تنصيب الرئيس الجديد للمحكمة الابتدائية بكلميم

تم، أمس (الخميس)، تنصيب الأستاذ عادل حميدي رئيسا جديدا للمحكمة الابتدائية بكلميم، خلفا للأستاذ علي مايشيل الذي عين رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بكلميم.

وقد جرى حفل التنصيب الذي أشرف عليه كل من علي مايشيل ، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بكلميم سعيد موفنين، بحضور وكيل الملك بابتدائية كلميم، كمال محرر، وشخصيات مدنية وعسكرية.

يذكر أن الملك محمد السادس ، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، كان قد تفضل وأعطى موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة.

وشملت هذه التعيينات 104 من مهام المسؤولية القضائية ، أي بنسبة 46,22 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية.