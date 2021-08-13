“راديج” في خدمة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج

احتضنت عمالة إقليم الجديدة، الثلاثاء الماضي، لقاء تواصليا مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تحت شعار “دور المغاربة المقيمين بالخارج في تنزيل النموذج التنموي الجديد”.

وأوضحت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للجديدة (RADEEJ) في بلاغ لها، أنها شاركت في هذا اللقاء الذي ترأسه الكاتب العام لعمالة الجديدة، إلى جانب مؤسسات إدارية وخدماتية، حيث أبانت من خلاله عن جهودها في تطبيق التعليمات الملكية الخاصة بالتعامل مع أفراد الجالية المغربية بعناية كبيرة والعمل على تسهيل مأمورياتهم لقضاء مصالحهم الادارية في وقت وجيز، نظرا للوقت القصير الذي يقضونه داخل البلاد، وكذلك جهودها في رقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين ظروف الاستقبال بخلق خلايا خاصة للاستماع لهم.

وأشارت إلى أنه من بين الخدمات الإدارية المقدمة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، هناك الشباك الخاص لفائدة مغاربة العالم والذي يتوفر على طاقم مؤهل للاستماع والانجاز بسرعة وفاعلية ومكتب الزبناء المقاولين والمنعشين العقاريين والوكالة الرقمية على الإنترنت والتي ت مكن مرتاديها من الحصول على جميع الخدمات أينما ووقتما شاءوا، وتسمح بالأداءات والكشوفات والمراجعات وغيرها من الخدمات، التي يمكن الاستفادة منها عبر الولوج إلى البوابة الإلكترونية www.radeej.ma.

وفضلا عن ذلك، هناك خدمة الاطلاع على الفواتير، وهي خدمة ت مكن جميع الزبناء من تصفح الفواتير إلكترونيا من خلال البوابة الالكترونية للوكالة ومركز العلاقة بالزبناء عبر الاتصال بالرقم 0802002323 لتسجيل شكاية وطرح جميع الاستفسارات أو طلب خدمة أو تدخل، وهو متاح 24 ساعة على 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع أو المراسلة عبر البريد الالكتروني: service.client@radeej.ma وأضافت أنه يمكن الاستفادة من قنوات الدفع، عبر الأداء عبر الانترنيت والاقتطاع البنكي والدفع المسبق والتطبيقات البنكية والملحقات التجارية ومحصل الفواتير والشبابيك البنكية وفضاءات الخدمات “تسهيلات” المتواجدة بجميع أنحاء المغرب وحتى فرنسا والسنغال.