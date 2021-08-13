انتخابات 8 شتنبر … الداخلية تحدد فترة إيداع الترشيحات

أفاد بلاغ لوزير الداخلية ،اليوم الجمعة، بأن الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات برسم الانتخابات العامة لثامن شتنبر المقبل ستبتدئ من الاثنين 16 غشت ،وستستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الأربعاء 25 غشت 2021.

وذكر البلاغ أنه ” في إطار الانتخابات العامة المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 8 شتنبر 2021، لانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، يذكر وزير الداخلية الناخبات والناخبين أن الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات برسم الانتخابات المذكورة ستبتدئ يوم الاثنين 16 غشت 2021 وستستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الأربعاء 25 غشت 2021.”

وأوضح المصدر ذاته أن الترشيحات ستودع بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في شكل لوائح ترشيح من طرف وكيل كل لائحة ترشيح بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية برسم الدوائر الانتخابية المحلية وبمقر ولاية الجهة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية.

أما بالنسبة لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، يضيف المصدر ، فإن الترشيحات ستودع، حسب الحالة، في شكل لوائح ترشيح أو تصريحات فردية بالترشيح من طرف وكيل كل لائحة أو كل مترشح بمقر السلطة الإدارية المحلية التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة.

وفيما يتعلق بالترشيحات الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجهات، فسيتم إيداعها في شكل لوائح ترشيح من طرف وكيل كل لائحة ترشيح بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة المعنية.

وبهذه المناسبة، يخبر وزير الداخلية الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات سالفة الذكر أنه بإمكانهم سحب نماذج التصريحات الفردية بالترشيح أو لوائح الترشيح، حسب الحالة، لدى مكاتب السلطات الإدارية المحلية التابعة لها الدوائر الانتخابية التي يعتزمون الترشح برسمها.

وينبغي التأكيد ، يشير البلاغ، على أنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين الحرص على أن تكون التصريحات بالترشيح مستوفية للشروط والشكليات المنصوص عليها في المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تفاديا لرفضها.

وختاما، يذكر وزير الداخلية أن الحملة الانتخابية برسم الانتخابات المذكورة ستنطلق في الساعة الأولى من يوم الخميس 26 غشت 2021 وستنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الثلاثاء 7 شتنبر 2021.