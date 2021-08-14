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ملف الصباح

60 % لا يثقـون فـي الأحـزاب

منذ 25 ثانية
RABAT, MOROCCO - OCTOBER 07: Citizens are seen at a polling station to cast their votes during the Parliamentary elections, at Muaz Bin Jabal school in Rabat, Morocco on October 07, 2016. (Photo by Jalal Morchidi/Anadolu Agency/Getty Images)
دراسة لمعهد متخصص تكشف اهتزاز صورة الأجهزة السياسية لدى المواطنين   صارت الأحزاب المغربية مع كل استحقاق انتخابي تجد صعوبة بالغة في إقناع واستمالة الناخبين، بسبب التراجع الكبير لمنسوب الثقة في تلك المؤسسات السياسية، التي راكمت طيلة عقود ما يكفي من الممارسات السلبية التي جعلت صورتها النمطية لدى عموم المواطنينأكمل القراءة »


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منذ 25 ثانية
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