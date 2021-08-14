ملف الصباح
60 % لا يثقـون فـي الأحـزاب
دراسة لمعهد متخصص تكشف اهتزاز صورة الأجهزة السياسية لدى المواطنين صارت الأحزاب المغربية مع كل استحقاق انتخابي تجد صعوبة بالغة في إقناع واستمالة الناخبين، بسبب التراجع الكبير لمنسوب الثقة في تلك المؤسسات السياسية، التي راكمت طيلة عقود ما يكفي من الممارسات السلبية التي جعلت صورتها النمطية لدى عموم المواطنينأكمل القراءة »
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