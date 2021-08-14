ملف الصباح
بورتري
“ابن بطوطة” الأحزاب يظل المصطفى أبا تراب نموذج الوجه الانتخابي المألوف لدى سكان إقليم الجديدة. فقد جرب حظه أول مرة في انتخابات جماعة الجديدة في 1983، ولم يكتب له النجاح بسبب فورة الاتحاد الدستوري، الذي كان مسنودا من وزارة الداخلية آنذاك، وكان أبا تراب تقدم باسم التجمع الوطني للأحرار قبلأكمل القراءة »
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