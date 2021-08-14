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ملف الصباح

جشع النخبة وانهيار القيم

منذ 18 ثانية
بوز الباحث في العلوم السياسية أكد أن الشعبوية حشرت المواطنين في ثنائية «الشعب النقي» و»الطبقة الحاكمة الفاسدة» أكد أحمد بوز، الباحث في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، أن أكبر عنوان تظهر من خلاله أزمة الثقة، هو البروز المتنامي للشعبوية، التي أصبحت تحتل مساحات مهمة من الفضاء السياسي. وأوضح بوز فيأكمل القراءة »


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منذ 18 ثانية
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