ملف الصباح
وعـود وهميـة
ناخبون ملوا من الكذب والاحتيال ويقارنون بين البرامج المقدمة وواقع الحال مل المواطنون من الوعود الكاذبة التي يطلقها الفاعلون السياسيون في كل محطة انتخابية، بعقد مقارنة بين البرامج المقدمة، وواقع الحال خاصة بالنسبة للأحزاب، التي شاركت في الحكومات المتعاقبة، أو قادتها لسنوات، أو سيرت المجالس الترابية. وتغيرت نوعا ماأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا