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ملف الصباح

وعـود وهميـة

منذ 59 ثانية
ناخبون ملوا من الكذب والاحتيال ويقارنون بين البرامج المقدمة وواقع الحال   مل المواطنون من الوعود الكاذبة التي يطلقها الفاعلون السياسيون في كل محطة انتخابية، بعقد مقارنة بين البرامج المقدمة، وواقع الحال خاصة بالنسبة للأحزاب، التي شاركت في الحكومات المتعاقبة، أو قادتها لسنوات، أو سيرت المجالس الترابية. وتغيرت نوعا ماأكمل القراءة »


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منذ 59 ثانية
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