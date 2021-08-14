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ملف الصباح

غيـاب المحاسبـة ينفـر الناخبيـن

منذ 31 ثانية
A woman walks past the mural painting of the Moroccan parties' logos for the upcoming legislative elections in Rabat 04 September 2007. AFP PHOTO / PHILIPPE DESMAZES
المحامي جدوي أرجع العزوف إلى فشل الفاعل الحزبي في تأطير المواطنين مع كل استحقاقات انتخابية يعرفها المغرب، يعود إلى الواجهة سؤال الثقة الذي يرفعه العازفون عن المشاركة في تلك الاستحقاقات بعلة أن لا شيء تغير، إذ يرفع أغلبهم شعار المقاطعة حلا للتصدي لتدني مستوى الأداء بالمقاطعات والجماعات القروية والبرلمان والجهات،أكمل القراءة »


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منذ 31 ثانية
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