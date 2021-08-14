ملف الصباح
غيـاب المحاسبـة ينفـر الناخبيـن
المحامي جدوي أرجع العزوف إلى فشل الفاعل الحزبي في تأطير المواطنين مع كل استحقاقات انتخابية يعرفها المغرب، يعود إلى الواجهة سؤال الثقة الذي يرفعه العازفون عن المشاركة في تلك الاستحقاقات بعلة أن لا شيء تغير، إذ يرفع أغلبهم شعار المقاطعة حلا للتصدي لتدني مستوى الأداء بالمقاطعات والجماعات القروية والبرلمان والجهات،أكمل القراءة »
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