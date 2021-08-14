ملف الصباح
العـزوف… تصويـت عقابـي
بوطيبة أستاذ القانون الدولي دعا إلى إقحام السياسة في المناهج التعليمية وتكوين الشباب قانونيا رغم الحملات الدعائية التي أنفقت عليها الملايين من قبل الدولة، من أجل تشجيع المواطنين، سيما الشباب، على ممارسة حقهم الدستوري بانتخاب من يمثلهم في الاستحقاقات الجماعية والبرلمانية، ما زال العزوف سيد الموقف، إذ بلغت نسبة المشاركةأكمل القراءة »
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