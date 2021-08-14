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أزمة عالمية
3 أسئلة إلى *عبد الحفيظ أدمينو > هل تغيب الثقة فعلا في علاقة المواطن بالفاعل السياسي؟ > أعتقد أن فقدان الناخب للثقة في الفاعل السياسي، لا يظهر في المغرب فقط، بل يتعلق الأمر بأزمة الديمقراطية التمثيلية، فرغم أنها أقل الأنظمة سوءا، إلا أنها محدودة، في تطبيق تطلعات المواطن. وأماأكمل القراءة »
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